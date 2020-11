Pogotowie zabezpieczone w środki ochrony. Ile ratownicy zużywają w niecały tydzień?

Fot. pixabay.com / KlausHausmann (CC0 domena publiczna)

260 tysięcy - tyle jednorazowych rękawiczek w ciągu sześciu dni zużyły zespoły ratownictwa medycznego w regionie. To statystyki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

W czasie epidemii personel medyczny musi szczególnie chronić się przed ewentualnym zakażeniem. Przed każdym wyjazdem do zgłoszenia, gdzie jest podejrzenie kontaktu z zakażoną osobą, ratownicy i lekarze muszą włożyć na siebie kombinezony, rękawiczki i maseczki.



Jak mówi Paulina Targaszewska - rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - najwięcej zużywanych jest rękawiczek i masek. - Zarówno masek chirurgicznych, jak i masek FFP2 i FFP3. W ciągu tych sześciu dni nasi ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki zużyli 260 tysięcy jednorazowych rękawiczek i 72 tys. masek różnego typu - informuje Targaszewska.



- Ale to nie koniec - dodaje Targaszewska. - Członkowie naszych zespołów ratownictwa medycznego na terenie całego województwa zużyli 2,8 tys. kombinezonów i 2,7 tys. różnych fartuchów ochronnych. Nasze zespoły ratownictwa medycznego są zabezpieczone w środki ochrony osobistej, natomiast tych elementów w ciągu tygodnia zużywamy w takich ilościach, że stale musimy uzupełniać nasz magazyn.



W ciągu tych sześciu dni w WSPR zużyto także 800 litrów płynów do dezynfekcji.