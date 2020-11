Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

24 nowe mieszkania powstały w Stargardzie. To lokale należące do Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Pierwsi najemcy dostaną do nich klucze lada dzień.

Na parterze budynku na osiedlu Lotnisko działa już żłobek. W pobliżu stanął też nowy plac zabaw, a także parking, drzewa i krzewy.



TBS na budowę dostał prawie trzy miliony złotych dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkrótce rozpocznie się kolejna budowa Towarzystwa - następny budynek również stanie przy ul. Śniadeckiego.