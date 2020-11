Wsparcie dla szkół z regionu

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

23 placówki z województwa zachodniopomorskiego objęte zostały programem "Szkolny Pakiet Multimedialny".

To projekt Ministerstwa Cyfryzacji zakładający przekazanie sprzętu komputerowego w sumie 1.600 placówkom w całym kraju. Ma to być wsparcie przy prowadzeniu nauki zdalnej.



Pierwsze pakiety trafiły już do zachodniopomorskich szkół. Wartość każdego z nich, to prawie 25 tysięcy złotych - mówi Maciej Grenda z XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.



- Dzięki uprzejmości Ministra Cyfryzacji udało się pozyskać 25 tabletów, wraz z bezprzewodową klawiaturą, a co najważniejsze z wbudowanym Internetem LTE, który pozwoli odciążyć domową sieć. Do końca czerwca jest opłacony ten Internet. To jest 50 GB miesięcznie. Mam nadzieję, że powinno wystarczyć na edukację zdalną - tłumaczy Grenda.



W każdym "Szkolnym Pakiecie Multimedialnym" usługa mobilnego dostępu do sieci Internet świadczona jest do końca roku szkolnego 2020/2021.