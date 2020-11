Żołnierze ćwiczą przed wylotem na misję do Libanu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Polscy i Węgierscy żołnierze ćwiczą wspólnie na pasie taktycznym w Stargardzie. Celem zajęć jest sprawdzenie, jak patrole radzą sobie wspólnie, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Prawie 100 mundurowych szkoli się pod okiem bardziej doświadczonych kolegów, którzy dają im wskazówki, jak poradzić sobie w rejonie misji.



Założenia ćwiczeń tłumaczy plutonowy Marcin Gontarek z 2. Batalionu Saperów: - Żołnierzom został postawiony rozkaz bojowy, w którym mają sprawdzić drogę swojego przemarszu, na której znajduje się punkt historyczny. Tym punktem jest przepust, po jego sprawdzeniu muszą jechać do wioski o nazwie Dywanowo, gdzie mają porozmawiać ze starszym wioski, bo jest zagrożenie, że w tej wiosce znajduje się laboratorium, w którym są produkowane ładunki wybuchowe.



- Lada moment żołnierze ze Szczecina i regionu opuszczą nasz kraj - dodaje major Marcel Podhorodecki, rzecznik prasowy 12. Dywizji Zmechanizowanej. - W grudniu już zespół, który jest przygotowywany do trzeciej zmiany Misji Libańskiej będzie certyfikowany i na początku roku 2021, czyli w styczniu będą wylatywać do Libanu.



Celem misji pokojowej w Libanie jest przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa w regionie oraz pomoc ludności cywilnej.