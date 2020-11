Będą zmiany na węźle Stargard Zachód

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przygotowuje się do budowy tam m.in. dodatkowych dwóch rond. W najbliższych dniach na krajowej "10" oddana do użytku będzie druga nitka obwodnicy Kobylanki.

Niestety, kierowcy jadący np. z plaży nad jeziorem Miedwie, nadal nie mogą na węźle Stargard skręcić w kierunku Szczecina.



- Tak to zostało zaprojektowane wiele lat temu - tłumaczy, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Mateusz Grzeszczuk.



- Nie ma i tu jeżeli kierowca chce, jadąc od strony Zieleniewa na tym węźle wjechać na "10" w stronę na Szczecina, to musi pojechać kilometr dalej i zawrócić na rondzie w Lipniku i wtedy wjechać tą istniejącą łącznicą od Stargardu na Szczecin - informuje Grzeszczuk.



- To ma się zmienić, przygotowujemy dokumentację techniczną dotyczącą zmian na węźle Stargard Zachód, powstaną tam m.in. dwa ronda - dodaje Mateusz Grzeszczuk. - Od strony zachodniej i wschodniej, tak aby wszystkie relacje były zapewnione i teraz taką dokumentację przygotowujemy.



Ronda jednak nie powstaną tak szybko - dokumentacja wraz z kosztorysem inwestycji mają być gotowe w przyszłym roku.