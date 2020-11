Dwa tymczasowe szpitale. "Dołącz do zespołu"

Przede wszystkim lekarze i pielęgniarki, ale też ratownicy, opiekuni, diagności, fizjoterapeuci, salowe oraz pracownicy rejestracji - to lista zawodów poszukiwanych do pracy w tymczasowych szpitalach w Szczecinie tworzonych przez polski rząd.

Szczegóły - tel. 91 466 10 28.

W Szczecinie takie placówki będą dwie: w budynku M w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach i w Netto Arenie. Najpierw ma być gotowy budynek M. Według wstępnych założeń pierwszy pacjent mógłby zostać tam przyjęty w pierwszej połowie grudnia.- Nie określamy sztywnych ram, jeśli idzie o liczbę personelu. Musimy zabezpieczyć funkcjonowanie szpitala w dwóch obiektach. Będzie to zależało też od tego, w jakim stanie pacjenci będą do nas trafiać - zapowiedziała rzecznik szpitala na Pomorzanach, Bogna Bartkiewicz.W szpitalach tymczasowych w naszym mieście dla pacjentów z Covid-19 utworzonych będzie łącznie 350 łóżek - w tym 50 do intensywnej opieki medycznej. Chętni do pracy powinni wypełnić formularz na stronie internetowej