Ostatnie pożegnanie dr. Marka Umińskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wychował pokolenie znakomitych lekarzy, sam był wybitnym chirurgiem i pionierem szczecińskiej transplantologii. W piątek ostatnie pożegnanie dr. Marka Umińskiego.

W 1978 roku w szpitalu przy Arkońskiej w Szczecinie stworzył Oddział Chirurgii. Kierował nim później przez prawie 30 lat.



Bardzo ciepły człowiek, z poczuciem humoru, wielki autorytet - tak wspominają go jego wychowankowie.



We wrześniu 1983 roku, dokonał jednego z pierwszych przeszczepów nerek w stolicy Pomorza Zachodniego. Wraz z zespołem, jako jedni z pierwszych w Polsce, wykonywali także wiele zabiegów metodą laparoskopową.



- Pierwszą nerkę przeszczepiliśmy w 1989 roku, nie widząc tego nigdzie, po prostu zajrzeliśmy do podręczników, do piśmiennictwa. Przeszczepiliśmy skutecznie tę pierwszą nerkę - mówi Marek Ostrowski, kierownik kliniki chirurgii ogólnej i transplantacyjnej szpitala na Pomorzanach w Szczecinie.



Chirurg Olga Szyroki-Lichota dodaje, że często prosiła doktora o pomoc przy zabiegach. - Wchodził wtedy szef, dłonią zasłaniał usta, jedną rękę ubierał, drugą chował za siebie. Podchodził do stołu, pomieszał w tym pacjencie i mówił: "no, to już macie". Właściwie faktycznie cała operacja, którą próbowaliśmy wykonywać przez ostatnie godziny lub przez długi czas, szef potrafił w parę minut, jedną ręką wykonać.



- Praca z nim to była niezwykła przyjemność - dodaje Dr Samir Zeair, ordynator oddziału chirurgii ogólnej i transplantacyjnej szpitala przy Arkońskiej w Szczecinie. - Miał taką charyzmę i taki styl operowania, że każdy chciał popatrzeć, jak on to robi. Może miał ogromny dar od Boga. Zawsze wszystko, co robił było piękne i udane.



Dr Marek Umiński zmarł 12 listopada w wieku 83 lat. Jego rodzice byli powstańcami warszawskimi.



Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9:00 w kościele przy ul. Królowej Korony oraz na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.