Minerzy ze Szczecina przenieśli się do Świnoujścia

Po czwartkowej neutralizacji bomb w Szczecinie, w piątek minerzy również będą mieli dużo pracy. Tym razem w Świnoujściu.

W czwartek minerzy unieszkodliwili siedem 14-kilogramowych bomb fosforowych z toru podejściowego do portu w Szczecinie.W piątek zajmą się bombą głębinową w Świnoujściu. Akcję - z samego rana - przeprowadzą nurkowie minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców - tłumaczy rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski.- Przeniosą się w rejon Świnoujścia i u ujścia kanału Piastowskiego do Zalewu Szczecińskiego będą neutralizowali jedną bombę głębinową - dodaje kmdr ppor. Lewandowski.Akcja neutralizacji niewybuchu z okresu II wojny światowej nie wymaga ewakuacji mieszkańców.Akcja rozpocznie się po godzinie 8:00. Nurkowie minerzy już kilkukrotnie mieli do czynienia z tego typu obiektami na torze wodnym Świnoujście-Szczecin. Obszar zagrożony na wodzie będzie strzeżony przez patrole.