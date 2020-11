Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)

1276 osób zakażonych koronawirusem w województwie zachodniopomorskim.

Nowe przypadki odnotowano we wszystkich powiatach. Najwięcej, bo 327 przypadków zdiagnozowano w Szczecinie.



O najmniejszej liczbie dobowych zakażeń raportuje powiat pyrzycki - tam do statystyk covidowych dodano 16 osób. Niestety, nowe dane o koronawirusie mówią również o 24 zgonach. Prawie wszyscy, poza jednym wyjątkiem, to seniorzy.



W całym kraju mamy ponad 22 tysiące nowych zachorowań - podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej z nich pochodzi z województwa mazowieckiego.