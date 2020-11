Dary z Włoch uzupełnią kołobrzeską kolekcję [ZDJĘCIA]

Cenna przesyłka z Włoch dotarła do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Pomimo tego, że muzeum obecnie pozostaje zamknięte dla zwiedzających, wciąż dba o wzbogacenie ekspozycji.

Tym razem otrzymało od prywatnych kolekcjonerów oryginalne artefakty z czasów II wojny światowej.



- Mamy tutaj łopaty i kanistry. Łopaty brytyjskie oraz niemieckie. Kanistry - jeden amerykański i jeden angielski. Te wszystkie rzeczy bardzo wzbogacą nasze pojazdy. Będą taką biżuterią na tych pojazdach, są to naprawdę ewenementy - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum. Wszystkie przedmioty pochodzą z włoskich pobojowisk.



Jednocześnie dyrektor Ostasz apeluje do prywatnych osób, by wspierały muzeum i przekazywały przedmioty, które mogą dla nich nie mieć dużej wartości majątkowej, a dla muzeum stanowić cenny eksponat historyczny.