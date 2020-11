Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Do Wałcza przyjadą Polacy z Kazachstanu. To dwie rodziny repatriantów.

- Na przygotowanie dla nich miejsca gmina dostała prawie 320 tysięcy złotych - mówi wicewojewoda Marek Subocz. - Środki zostaną przeznaczone na remont i wyposażenie mieszkań. Rodziny będą mogły szybko aklimatyzować się, a to bardzo ważne z punktu widzenia repatriantów.



Wicewojewoda podkreślił, że mimo trudnej sytuacji udaje się pomagać repatriantom. - Cieszymy się, że wracają do naszego kraju i stwarzamy im takie warunki, aby mogli godnie rozpocząć życie w naszym województwie.



W tym roku Wojewoda Zachodniopomorski na przyjęcie siedmiu rodzin repatriantów przekazał pieniądze trzem gminom. Do Koszalina, Karlina i Świnoujścia do tej pory udało się sprowadzić trzy rodziny z Kazachstanu.