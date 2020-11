Możemy spodziewać się śniegu? Synoptycy zdradzają

Zima będzie stosunkowo ciepła z krótkotrwałymi opadami śniegu, twierdzą synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w opublikowanej długoterminowej prognozie.

Najbliższe miesiące mają charakteryzować się temperaturą powyżej średniej, a śnieg na stałe będzie występował jedynie w górach i na terenach podgórskich."Większe ochłodzenie prognozowane jest jedynie na przełomie stycznia i lutego" - mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. "Jeżeli chodzi o opady to raczej w formie deszczu i tych opadów może być trochę więcej. Raczej ciepła zima, przełom stycznia i lutego, tam trochę chłodniej" - dodaje rzecznik IMGW.Zima według synoptyków definitywnie skończy się szybko, bo już z początkiem marca. Wtedy w Polsce zapanuje wiosna, a temperatury znacząco wzrosną.Rzecznik IMGW podkreśla, że tego typu prognozy sprawdzają się w około 70 procentach. Statystycznie istnieje niewielka szansa na śnieżną zimę - dodaje Grzegorz Walijewski. Do tej pory w Polsce śnieżne i wyjątkowo chłodne zimy zdarzały się mniej więcej co 10 lat. Ostatnia tego typu zima miała miejsce w 2010 roku.