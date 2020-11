Kołobrzeską "Turystkę" zniszczyły matki z dziećmi?

Rzeźba "Turystka" w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeski magistrat wie już kto uszkodził popularną rzeźbę "Turystki" stojącą w centrum miasta.

Zapis z kamery miejskiego monitoringu dokładnie pokazuje, w jaki sposób doszło do zniszczenia rzeźby.



O szczegółach nagrania mówi Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta w Kołobrzegu: - Widać, jak dwie kobiety z trójką dzieci robią zdjęcia przy "Turystce". Dzieci uwiesiły się na tym pałąku z telefonem i niestety uległ on zniszczeniu, wygiął się.



Urzędnicy apelują do sprawców zniszczeń, by zgłosili się do magistratu i pokryli koszty napraw rzeźby. Czas na polubowne załatwienie sprawy magistrat dał do poniedziałku. Później nagranie ma trafić do kołobrzeskiej komendy policji.



Do tego czasu magistrat nie ujawnia nagrania, na którym według relacji rzecznika wyraźnie widać wizerunki sprawców.



Według wstępnych szacunków koszty naprawy wyniosą około 500 złotych. Za całą rzeźbę w 2017 roku miasto zapłaciło 50 tysięcy złotych.