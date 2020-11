Strażnicy wciąż walczą z kłusownictwem w regionie

Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Skuteczna walka z kłusownictwem ryb na Pojezierzu Drawskim w województwie zachodniopomorskim.

Tylko podczas ostatnich dwóch akcji strażnicy zarekwirowali kilkadziesiąt kilogramów ryb i ponad pół kilometra sieci. Postępowanie wobec podejrzanego o kłusownictwo prowadzi policja.



O tej porze roku kłusownicy coraz częściej są na jeziorach, ale strażnicy pozostają w pogotowiu - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin komendant Społecznej Straży Rybackiej w Drawsku Pomorskim Zbigniew Wątorek.



W walce z kłusownikami bardzo sprawdzają się fotopułapki - dodał strażnik. - To jest bardzo fajna rzecz, czasami to jest frajda dla nas, że ludzie są zadziwieni i pytają: "skąd wiedzieliście?". Wiadomo na jakiej zasadzie działa fotopułapka, ale mało ich jest. Najbardziej na ten czas potrzebna jest nam termowizja.



Za kłusownictwo grozi do 2 lat więzienia lub grzywna.