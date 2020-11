Egzamin ósmoklasisty i maturalny - koronawirus wymusił zmiany [WIDEO, ZDJĘCIA]

W przyszłym roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone na nieco innych zasadach - uczeń oceniany będzie zgodnie z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi, a nie tak, jak do tej pory - według podstawy programowej.

Zmiany uwzględniające obecną sytuację pandemiczną wprowadzane będą na wniosek ekspertów Ministra Edukacji i Nauki. To oni przygotowali propozycję nowych wymagań egzaminacyjnych, które zostały już poddane konsultacjom społecznym. Potrwają one do 27 listopada.- Te zmiany już są opublikowane na stronie ministerialnej . Jeżeli chodzi o wymagania egzaminacyjne dla ósmoklasistów - są one ujęte w obrębie 20 stron, natomiast jeśli chodzi o wymagania maturalne - jest ich 220. Wiadomo, ze egzamin maturalny jest bardziej rozbudowany, stąd ta treść też jest obszerniejsza - zaznaczył zachodniopomorski wicekurator oświaty, Jerzy Sołtysiak.Uwagi i opinie merytoryczne dotyczące wprowadzanych nowych wymagań egzaminacyjnych można przesyłać na adres prekonsultacje@men.gov.pl.Ostateczna wersja zmodyfikowanych przepisów w tym zakresie zostanie opublikowana przez ministerstwo w połowie grudnia.