Taniej komunikacją z biletem sieciowym w Szczecinie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Sieciówka na wszystkie linie bez pośpiesznych, zamiast za 100 to za 80 złotych - uchwałę z taką stawką przyjmą we wtorek szczecińscy radni.

W pakiecie są także inne zmiany stawek w dół, głównie biletów okresowych. Wcześniej większość rządząca miastem, z klubów Bezpartyjnych i KO przegłosowała droższą i większą Strefę Płatnego Parkowania.



Jednocześnie KO dążyło do większej redukcji ceny sieciówki na wszystkie linie - wspomniane zamiast 100 to 80 złotych.



- Obniżka w komunikacji ma być rekompensatą za droższą SPP i zachętą, aby przesiadać się do komunikacji - mówił w poniedziałek radnym komisji komunalnej Paweł Adamczyk z urzędu miasta. - Towarzyszy wprowadzeniu nowego ładu parkingowego w naszym mieście. W związku ze stopniowym zawłaszczaniem miasta przez samochody, jednym z elementów pojawiających się w tle decyzji o zmianie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania był sygnał a propos koniecznych zmian dotyczących komunikacji. Jednym z elementów tych zmian miała być zachęta dla mieszkańców.



Jednocześnie uczniów obowiązują zaświadczenia ze szkoły przy wyrabianiu "sieciówek". Bo na nowym wzorze legitymacji nie ma adresu. Urzędnicy zapewniają, że podejmą pracę - terminu na razie nie ma - aby można było ominąć tę formalność przez wprowadzenie odpowiedniej aplikacji.