Raport: zachodniopomorskie - 457. Cała Polska - 10 139

Ministerstwo zdrowia poinformowało o 10 139 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 55 osób, które chorowały na Covid-19, a także 485 osób, które miały choroby współistniejące i były zakażone koronawirusem.

mazowieckiego (1166),

dolnośląskiego (1035),

pomorskiego (979),

śląskiego (945),

lubelskiego (670),

wielkopolskiego (630),

łódzkiego (563),

podkarpackiego (540),

kujawsko-pomorskiego (521),

opolskiego (512),

małopolskiego (486),

warmińsko-mazurskiego (473),

zachodniopomorskiego (457),

świętokrzyskiego (359),

podlaskiego (309),

lubuskiego (267).

Nowe zakażenia odnotowano na terenie województw:227 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.Resort zdrowia poinformował, że w globalnej liczbie zakażeń uwzględnione jest ok. 22 tysiące niezaraportowanych przypadków, o których w poniedziałek informował GIS.Łącznie w Polsce testy laboratoryjne wykazały zakażenie u 909 066 osób. Z nich 14 314 zmarło, a 454 717 uznano za wyleczone.Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ciągu doby po zakażeniu wyzdrowiało 15 849 osób. Łącznie w Polsce za ozdrowieńców uznano 454 717 osób.Resort zdrowia przekazał, że hospitalizowanych jest 22 405 osób. To o 171 więcej niż w poniedziałek.W szpitalach wolnych pozostaje 15 940 łóżek dla osób, które wymagają leczenia w związku z zakażeniem koronawirusem.Pod respiratorami jest 2095 osób, które chorują na Covid-19. To o 54 mniej niż w poniedziałek. Wolnych pozostaje 915 respiratorów.W kwarantannie przebywa 334 331 osób, to o 28 628 mniej niż w poniedziałek. Pod nadzorem epidemiologicznym jest 19 671 osób.