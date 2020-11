Wiemy, kiedy skończą się utrudnienia na Batalionów Chłopskich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Coraz bliżej końca uciążliwych utrudnień na ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie.

Trwające od wielu miesięcy prace wodno-kanalizacyjne są już na finiszu i zakończą się w przyszłym miesiącu - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



- Prace są na ukończeniu, to znaczy, że wykonawcy zostało jakieś 30 metrów bieżących wodociągów do ułożenia oraz niezbędne przyłącza. Z ostatnich doniesień wykonawcy wynika, że chciałby on w pierwszym tygodniu grudnia położyć asfalt. Proszę kierowców o rozwagę, wszystko wskazuje na to, że od weekendu będzie większy ruch - informuje Makowski.



Zwiększony ruch kierowców na ulicy Batalionów Chłopskich spowodowany będzie udrożnieniem, od soboty, ulicy Granitowej w ciągu drogi krajowej nr 31. Tym samym wznowione zostanie bezpośrednie połączenie drogowe pomiędzy Podjuchami a Zdrojami.