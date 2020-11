Falochron będzie dostępny dla turystów

Falochron w Świnoujściu jednak będzie dostępny dla turystów - obiecuje dyrektor Urzędu Morskiego.

W poniedziałek informowaliśmy, że zabytkowy falochron wschodni (inaczej centralny) jest zamknięty.- Urząd Morski w Szczecinie, który jest właścicielem obiektu, po wniosku Polskiego LNG postawił na falochronie bramę - tłumaczy Wojciech Zdanowicz, dyrektor urzędu. - Permanentnie i ostatecznie ten falochron nie jest zamknięty. Zamknięcie jest spowodowane tym, że rozpoczynają się prace budowlane i chodzi o zabezpieczenie terenu budowy. Zdajemy sobie sprawę, że to atrakcja turystyczna i w sezonie wiosennym czy letnim na pewno uzgodnimy takie warunki, żeby dostęp do tego falochronu był.Świnoujska Organizacja Turystyczna zwraca uwagę, że już przed budową terminalu strona społeczna miała zagwarantowane, że najdłuższy kamienny falochron w Europie będzie dostępny dla ludzi. Zdanowicz podkreśla, że obecna pora roku i tak nie sprzyja spacerom w tym miejscu.- W tej chwili tylko przypomnę, że w sezonie zimowym infrastruktura w postaci falochronu nie jest bezpiecznym miejscem do przebywania dla turystów i mieszkańców - podkreślił Zdanowicz.Polskie LNG rozpoczyna budowę kolejnych urządzeń do regazyfikacji gazu, ma też zostać wybudowany drugi terminal, gdzie będą rozładowywane gazowce. Budowa będzie bezpośrednio graniczyć z falochronem. Czekamy jeszcze na komentarz w tej sprawie od spółki GAZ-SYSTEM.