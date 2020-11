Kolej Plus, czyli będą nowe połączenia

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Odbudowa linii kolejowej ze Stargardu przez Pyrzyce, Myślibórz i Dębno do Kostrzyna nad Odrą - to jeden z projektów zakwalifikowanych do II etapu programu Kolej Plus.

Jest to wieloletni program przywracania połączeń małych miejscowości m.in. z miastami wojewódzkimi.



Z regionu Pomorza Zachodniego do drugiego etapu zakwalifikowano w sumie trzy projekty.



- Kolejny projekt to odbudowa i rewitalizacja linii kolejowej nr 415 dla przywrócenia połączenia kolejowego Myślibórz - Gorzów Wielkopolski. I jeszcze jeden projekt: poprawa przepustowości linii kolejowej linii nr 403 przez budowę stacji Tuczno Krajeńskie - zapowiada Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych.



Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Zakłada on między innymi modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz budowę nowych przystanków, mijanek czy też łącznic kolejowych.



Jego całkowity koszt, kwota ponad 6 miliardów złotych.