Nie ma dnia bez korków. Finał przetargu blisko, potem ruszy budowa

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kończy się postępowanie przetargowe związane z budową obwodnicy Przecławia i Warzymic. Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poznał już wszystkie oferty i teraz są one sprawdzane.

Na obecnym przebiegu krajowej "13" nie ma dnia bez potężnych korków. Wszyscy podróżujący między Szczecinem, a Kołbaskowem ze zniecierpliwieniem czekają na rozpoczęcie prac.



- Jeżeli nie będzie odwołań, to jest szansa, że będziemy na przełomie roku podpisywać umowę. Być może to będzie początek przyszłego roku i w przyszłym roku ta budowa powinna się rozpocząć - informuje dyrektor szczecińskiego oddziału dyrekcji Łukasz Lendner.



Kiedy zatem skończą się korki i będziemy mogli pojechać obwodnicą? - Planowany termin zakończenia to trzeci kwartał 2023 roku, natomiast wiadomo, że ostateczny termin realizacji będzie uzależniony od tego, kiedy ta umowa zostanie podpisana z wykonawcą - mówi rzecznik oddziału Mateusz Grzeszczuk.



Obwodnica połączy docelowo Rondo Hakena z autostradą A6 i ma kosztować niecałe 90 milionów złotych.