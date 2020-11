Nowe przepisy ułatwią konsumentom bronić swoich praw

Parlament Europejski. Fot. EC - Audiovisual Service / Etienne Ansotte

Parlament Europejski zatwierdził unijny model pozwów zbiorowych. To ułatwi konsumentom z kilku krajów członkowskich łączyć siły, bronić swoich praw i występować o odszkodowania przeciwko nielegalnym handlowcom.

Te przepisy to konsekwencja afery związanej z Volkswagenem, który manipulował testami emisji dwutlenku węgla w swoich samochodach ze szkodą dla milionów konsumentów.



Zgodnie z przepisami wprowadzony zostanie ujednolicony model powództw przedstawicielskich we wszystkich unijnych krajach. Będzie można je wytaczać wobec nieuczciwych firm, gdy istnieje podejrzenie naruszenia unijnego prawa jeśli chodzi o ochronę danych - w turystyce, podróżach, usługach finansowych, energii oraz telekomunikacji. Wystąpić na drogę sądową będą mogły na przykład organizacje konsumenckie, ale nie kancelarie prawne. Nakaz sądowy dotyczący zaprzestania czy zakazania szkodliwych praktyk lub zaspokojenia roszczeń może być celem wszczynanych postępowań sądowych.



Po przyjęciu przepisów przez Parlament Europejski, kraje członkowskie będą miały dwa lata na ich wdrożenie plus sześć miesięcy na rozpoczęcie ich zastosowania.