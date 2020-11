Taniej za sieciówki. Radni Szczecina jednomyślni

Radni jednomyślnie zgodzili się na obniżki opłat za "sieciówki" w komunikacji miejskiej.

Najwięcej, o 20 złotych - ze 100 do 80 - staniała opłata za miesięczny bilet okresowy na wszystkie linie bez pośpiesznych.W październiku urząd przedstawił propozycję 10-procentowych obniżek, na wniosek KO dodatkowo zmniejszono opłatę za wspomnianą "sieciówkę". Przy czym, ci sami radni, wspólnie z Bezpartyjnymi, wcześniej podwyższyli opłaty i powiększyli Strefę Płatnego Parkowania. Teraz, jak tłumaczy się obniżkę cen, to ma być zachęta do przesiadania się do komunikacji miejskiej. Oraz rekompensata za zmiany w SPP. Obie uchwały wejdą w życie od kwietnia przyszłego roku.Przy okazji dyskusji pojawił się głos radnej niezrzeszonej Edyty Łongiewskiej-Wijas, że potrzebna jest zmiana w sieci i częstotliwości kursowania. Opozycyjny PiS postulował także większą, 30-procentową obniżkę. Ostatecznie uchwałę jednomyślnie przyjęto bez zmian.