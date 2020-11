Zmiany w szkolnych egzaminach. Dyskusja w "RSnW"

Pandemia wymusiła zmiany w egzaminach 8-klasisty, a także maturalnym.

Będzie mniej lektur i mniej zadań z matematyki. Tym samym egzaminy mają być łatwiejsze.

- Można powiedzieć, że nie mamy wyjścia - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór", wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć. Jak tłumaczył, system nauki zdalnej nie zastąpi nauki stacjonarnej, dodatkowo pandemię poprzedził strajk nauczycieli.- Nie da się przeprowadzić wszystkich zajęć przy pomocy zdalnej, chociażby eksperymentów, zwłaszcza zajęć z przedmiotów przyrodniczych tak, jak by to było w normalnych warunkach. Zdajemy sobie sprawę, że wytrzymałość uczniów przed komputerem jest ograniczona, stąd wiemy, że to musi generować problemy z realizacją podstawy programowej.- Dodatkowo nie ma bezpośredniego nadzoru, a zatem nie ma innego rozwiązania, jak odciążenie uczniów przy egzaminach - mówi Ewa Budziach z I LO w Szczecinie. - Myślę, że nie ma dyrektora czy nauczyciela, który by w tej sytuacji próbował kwestionować odciążenie młodzieży.Ministerstwo prowadzi także konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi egzaminami. Do tej pory wpłynęło już ponad 1700 uwag.