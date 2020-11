Dwie pogłębiarki na torze Szczecin-Świnoujście [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dwie pogłębiarki pracują przy modernizacji toru wodnego do Szczecina. To docelowa liczba jednostek zaangażowanych w ten projekt.

- Na naszym projekcie pracują dwie pogłębiarki: Scheldt River oraz Vox Amalia. Początek projektu, to była pogłębiarka Amazone, która była pogłębiarką skrawająco-refulującą, w tej chwili są dwie pogłębiarki typu refulującego - tłumaczy zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Paweł Szumny.



Pogłębiarka Scheld River pracuje pomiędzy 41 a 49 kilometrem toru wodnego do Szczecina, Vox Amalia pogłębia odcinek od 25 do 35 kilometra.



- Nasz generalny wykonawca nie planuje zwiększenia liczby pogłębiarek, są one docelowe na projekcie - dodał.



Urobek wydobyty z toru jest odkładany na wyspie W 22 na Zalewie Szczecińskim, widać też wyspę W 28.