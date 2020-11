Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał w domu prawie cztery tysiące działek narkotyków! Diler z Nowogardu odpowie za to przed sądem - jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w maju. Policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę. Przeszukali go - znaleźli u niego woreczki z narkotykami.



Potem przeszukali jego dom. Znaleźli u niego 900 gramów suszu roślinnego i blisko 500 gramów marihuany. W zamrażalniku miał też słoik z białą substancją o konsystencji plasteliny. Okazało się że może z tego otrzymać amfetaminę, blisko 2 tysiące porcji.



Podejrzany, na wniosek prokuratora trafi do aresztu tymczasowego. 32-latek przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Teraz grozi mu od roku do lat 10 więzienia.