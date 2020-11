Parki krajobrazowe w rysunku. Poznaj piękno regionu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przewodniki i mapy zachodniopomorskich parków krajobrazów, ale nie tradycyjne, tylko rysunkowe.

To nowy projekt, który Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zrealizował razem z artystą z Dębna.



Wydawnictwo ma zachęcić do zwiedzania parków krajobrazowych regionu - mówi Leszek Włodkowski-Moszej, który odpowiada za stronę rysunkową projektu.



- Pokazuje w sposób interesujący dla dzieci, w sposób rysunkowy to, co jest najpiękniejsze w naszym województwie. Jest to świetny materiał edukacyjny, taki przystępny dla nawet najmłodszego i średniego odbiorcy. Nie jest czysto naukowy, taki popularno-naukowy, artystyczny trochę. Taki, który każdy może wziąć do ręki - rodzic, dziadek czy dziecko - tłumaczy Włodkowski-Moszej.



Jak dodaje artysta, praca nad mapami i przewodnikami nie była łatwa. - Proszę mi uwierzyć to jest ponad pół tysiąca rysunków zrobionych, są bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o odwzorowanie gatunkowe, wyglądało to troszeczkę jakby człowiek zatrudnił się w jakiejś fabryce, tylko nie przeznaczał kartonów na kilogramy, tylko robił rysunki na kilogramy. Ja się też w czasie tej pracy dużo nauczyłem, teraz jak oglądam programy przyrodnicze, to wiem o czym mówią - wspomina Włodkowski-Moszej.



Publikacja "Odkrywaj parki..." powstała w ramach projektu "Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego". Zestaw map i przewodników można dostać za darmo - wystarczy zgłosić się do ZPKWZ.