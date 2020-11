Policjanci z Wałcza zatrzymywali kierowców i... wręczali im upominki. To w ramach akcji "Bezpieczny kierowca = odpowiedzialny kierowca".

Funkcjonariusze przypominali uczestnikom ruchu o najważniejszych zasadach - dostosowaniu prędkości do warunków, odpowiednim przygotowaniu pojazdu czy odpoczynku po kilku godzinach jazdy.



Po krótkiej pogadance każdy kierowca otrzymał coś, co - patrząc na pogodę za oknem - może się bardzo przydać: skrobaczkę do szyb.