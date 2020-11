"Prezentuj się lokalnie", czyli gdzie warto wybrać się na zakupy

Fot. www.pixabay.com/ PortalJardin (domena publiczna)

Zachęcają do kupowania prezentów u lokalnych sprzedawców, żeby pomóc im przetrwać czas epidemii. To organizatorki akcji "Prezentuj się lokalnie".

Działaczki chcą przekonać szczecinian do zakupów w niewielkich sklepach, czy zlecania usług w małych, jednoosobowych punktach. Przekonują, że właśnie w takich miejscach warto też poszukać upominków na święta.



- Powstaje również specjalna baza lokalnych przedsiębiorców, a ich znalezienie mieszkańcom ułatwi specjalna mapa - wyjaśnia Karolina Gołębiowska, jedna z pomysłodawczyń. - Wpadliśmy na taki pomysł, aby przyciągnąć jak najbardziej mieszkańców do zakupu właśnie w tych lokalnych miejscach. Często zapominamy, że jesteśmy w stanie tam załatwić większość naszych potrzeb. Można wejść na stronę internetową bądź na fanpage "Oswajania Sztuki". Tam jest taki mail, pod który można wysłać zgłoszenie, my wtedy, w krótkim czasie staramy się dotrzeć. Na dniach będziemy drukować analogową mapę, którą chcemy rozdać wśród mieszkańców Śródmieścia.



Przedsiębiorcy, którzy chcieliby, aby ich zakład znalazł się na mapie, wszystkie szczegóły znajdą na stronie prezentujsie.szczecin.pl.