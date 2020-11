źródło: Krajowa Administracja Skarbowa.

Kolejny nielegalny salon gier w regionie zamknięty przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Tym razem to punkt w Złocieńcu - mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- W lokalu tym zatrzymane zostały dwa automaty, które służyły do gier, nazywane jednorękim bandytą. Zabezpieczono modem oraz umowę najmu lokalu. Te przedmioty zostały zabezpieczone do dalszego postępowania karno-administracyjnego - dodaje Brzoza.



Za urządzanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara w wysokości 100 tysięcy złotych za każdy automat.