Lewica chce dofinansowania budowy zachodniej obwodnica Szczecina

Budżet na przyszły rok ma pomóc Polsce wyjść z zapaści po epidemii Covid-19 - mówił w środę w Szczecinie Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy.

Podczas konferencji zapewnił, że Lewica będzie zabiegać o szereg inwestycji na Pomorzu Zachodnim.



- Dużo inwestycji, które chcemy zaproponować, to są naprawdę kierowane tutaj inwestycje. Mogą zostać zrealizowane, ale też dać miejsca pracy i otworzyć inwestycyjnie teren. Pokazać, że województwo zachodniopomorskie, pomimo tego, że jest daleko od Warszawy, to jest centrum rozdawania, budowania i przede wszystkim przekazywania pieniędzy z budżetu państwa - mówił Krzysztof Gawkowski.



Wśród inwestycji, które Lewica chce aby zostały dofinansowane, to zachodnia obwodnica Szczecina i stadion miejski. Reszta ma dotyczyć kultury, ochrony zdrowia i oświaty.



- Mówimy tutaj o inwestycjach wspomagających budowę. Budowa samej obwodnicy to będzie kwota około 3 miliardów złotych. Natomiast występujemy tutaj o zmianę w budżecie państwa, żeby dodać do tych inwestycji wspomagających tę budowę kwotę 100 mln zł w roku 2021 - mówił poseł Dariusz Wieczorek.



Klub Parlamentarny Lewicy che złożyć 200 poprawek do przyszłorocznego budżetu państwa.