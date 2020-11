Autorzy odrzuconego projektu do SBO zapowiadaja odwołanie

Fot. pixabay.com / andibreit (CC0 domena publiczna)

W ciągu najbliższych dni złożymy odwołanie - zapowiadają autorzy odrzuconego projektu "Kurs na północ" w tegorocznym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.

Najpierw pomysł zakwalifikowano, potem zespołowi opiniującemu nie spodobało się to, że organizatorzy chcieli zatrudnić ankieterów do zbierania podpisów pod projektem.



Powód to naruszenie zasad współżycia społecznego - tłumaczył na wtorkowej sesji Rady Miasta Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina.



- Było posiedzenie połączonych zespołów, zarówno opiniującego, jak i odwoławczego. I tam w głosowaniu uznano, że doszło do naruszenia zasad. Polegało ono na wprowadzeniu takiej praktyki, której dotychczas nigdy nie było. Zespół ten projekt odrzucił z listy do głosowania. Jeśli wnioskodawcy odwołają się, będzie ono rozpatrywane przez zespół odwołujący - tłumaczył Wacinkiewicz.



Opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze ankieterów, którzy będą zbierać głosy pod projektem w punktach zbieranych głosów. Zgodnie z regulaminem jest tak możliwość. W ogłoszeniu informowaliśmy, że pracownik miałby otrzymywać wynagrodzenie od ilości zebranych głosów. Nie chcieliśmy płacić mieszkańcom za oddanie głosu - tłumaczy Wojciech Kłodziński, współautor projektu "Kurs na północ".



- Regulamin nie został naruszony. Można zatrudnić pracowników, tylko w rozliczeniu za godzinę. Składamy odwołanie. Mamy przygotowane pełne odwołanie powołujące się na aspekty prawne. Liczymy na to, że jednak komisja odwoławcza zwróci na to uwagę - mówi Kłodziński.



Odwołanie będzie złożone w piątek lub najpóźniej w poniedziałek - informują pomysłodawcy projektu.



Pod hasłem "Projekt Kurs na północ" łączy się kilka pomysłów. Chodzi o rewitalizację otoczenia wieży gocławskiej, dodatkowo Stanicę Wodniacką "Wodna", Park Tilebeinów i Szczeciński Szlak Widokowy. Powstałyby tam m.in. ławki, ścieżki, tablice informacyjne i miejsca na rowery - czyli atrakcje turystyczne wokół tych czterech projektów. Koszt całości to prawie 4,5 mln zł.



W tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego całkowita pula to prawie 13 miliona złotych. Z czego prawie 4 mln złotych będzie przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie (30%), a blisko 10 mln zł na projekty lokalne (70%).