Dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich szuka chętnych, którzy wybudują kolejne 13 kilometrów trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego. Tym razem chodzi o odcinek od Łubczewa w okolicy Wapnicy, przez Wolin do Recławia.

Trasa poprowadzi przez wzniesienia niemal nad samym zalewem. Widoki, kto nieco zna tę okolicę to wie, że są rzeczywiście zachwycające. Ta część szlaku będzie jedną z najatrakcyjniejszych. Będzie spinała Woliński Park Narodowy wraz z samym Wolinem, zahaczy okolice Sułomina i przejdzie przez rzekę Dziwnę. Po odwiedzeniu skansenu Wikingów prosta droga poprowadzi nas przez Stepnicę do Szczecina.



Trzynastokilometrowy odcinek trasy ma być zbudowany kosztem ponad 6 milionów złotych, a będzie nią można pojechać we wrześniu przyszłego roku.