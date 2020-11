Wdarł się do pokoju hotelowego i odpowie przed sądem

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wdarł się do pokoju hotelowego, w którym była kobieta - mężczyzna z Goleniowa za naruszenia miru domowego odpowie przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. W nocy, sprawca, wszedł do hotelu, po czym - mimo zamkniętych drzwi - włamał się do jednego z pokojów. W środku była pokrzywdzona. Policjanci zatrzymali 34-latka. Był w przeszłości karany. Prokurator zdecydował o zabezpieczeniu majątkowym. Służby nie informują o motywie ani czy kobieta i mężczyzna znali się.



Podejrzanemu grozi do roku więzienia.