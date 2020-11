Kołobrzeg otworzy lodowisko, ale z opóźnieniem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kołobrzeg uruchomi w tym roku miejskie lodowisko.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował, że jest w stanie bezpiecznie zorganizować funkcjonowanie lodowiska. Decyzja w tej sprawie już zapadła, ale nie oznacza to, że lodowisko ruszy natychmiast.



Wicedyrektor MOSiR Robert Szpak mówi, że będzie ono gotowe w połowie grudnia.



- Byłoby to 15 grudnia. Dlaczego tak późno? Potrzeba nam około dwóch tygodni na to, żeby przygotować warstwę lodu, by mogło funkcjonować. Związane jest to z zamówieniem dodatkowej energii elektrycznej, bo musi być zamówiona w miesiącu poprzedzającym. To jest pierwszy możliwy termin, w którym jesteśmy w stanie się przygotować - mówi Szpak.



W związku z pandemią łyżwiarze powinni spodziewać się dodatkowych środków bezpieczeństwa. Na lodowisku zostanie wprowadzone ograniczenie liczby gości. W jednym czasie na łyżwach będzie mogło jeździć maksymalnie 90 osób. MOSiR zapowiada również ciągłą dezynfekcję infrastruktury, jak i wypożyczanego gościom sprzętu.



Lodowisko będzie czynne przez dwa miesiące. Koszt jego funkcjonowania to ponad 450 tysięcy złotych.