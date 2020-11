Rusza montaż "kreta", który wydrąży tunel pod Świną [ZDJĘCIA]

Fot. Urząd Miasta Świnoujście. Fot. Urząd Miasta Świnoujście. Fot. Urząd Miasta Świnoujście. Fot. Urząd Miasta Świnoujście.

To kolejny ważny krok w budowie tunelu pod Świną. W przyszłym tygodniu rusza montaż maszyny Tunnel Boring Machine, czyli tzw. "wielkiego kreta".

Konstrukcja stanie na początku szybu do drążenia tunelu, który połączy wyspy Uznam i Wolin.



Teraz specjalny dźwig, który zostanie ustawiony przy szybie startowym, każdą z części maszyny opuści do wnętrza wykopu.



Tunnel Boring Machine składa się z 98 zestawów: tarczy, pomostu i trzech suwnic. Co ciekawe, w ciągu minuty jest w stanie wydrążyć 6 centymetrów tunelu, jednocześnie układając betonowe pierścienie obudowy podwodnego przejazdu. To oznacza, że w ciągu doby gigantyczny kret będzie w stanie przygotować ponad 10 metrów trasy. Cały tunel będzie miał prawie 1800 metrów długości. Maszyna TBM została wybudowana w Chinach. Statkiem przypłynęła do Świnoujścia w październiku.