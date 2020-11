Jest przetarg na kolejny odcinek trasy rowerowej wokół Zalewu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ogłoszono przetarg na wykonawcę następnego odcinka trasy "Rowerem wokół Zalewu Szczecińskiego".

Konkurs obejmuje budowę trzynastokilometrowej drogi od Łubczewa do Recławia.



Wyłoniona firma będzie miała niespełna osiem miesięcy na zbudowanie szlaku dla rowerzystów. Zakres robót obejmuje m.in. przygotowanie terenu, rozbiórkę starych nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych oraz wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i zjazdów.



Przekazanie placu budowy ma nastąpić w połowie lutego. Szacowana wartość projektu przekracza sześć milionów złotych. Będzie on finansowany ze środków unijnych, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz gminy Wolin.



Przewidywalna w przetargu data zakończenie prac, to 30 września 2021 roku.