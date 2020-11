Wolin: Pomysł padł i jest nowa atrakcja w mieście [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najważniejszym celem była integracja. A wyszło z tego dużo więcej. Drewniane koty opanowały Wolin i już są atrakcją miasta.

Tak naprawdę chodziło o to, aby niepełnosprawni podopieczni wolińskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej zrobili coś wspólnie z miejscową młodzieżą - opowiada Małgorzata Warczygłowa z WTZ. - To było spontaniczne, bo zebrałyśmy się w trójkę z moim zespołem i debatowałyśmy, co by tu zrobić. Pomysł padł, nawet nie wiemy od kogo, że może koty drewniane. Trzeba by zaangażować naszych uczestników do tego projektu, młodzież i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wolinie.



Pomysł padł, powstał projekt i udało się na niego pozyskać pieniądze z programu Społecznik. A potem.



- Poszło, udało się i dzieci przyszły do nas na zajęcia. Dzieci malowały koty, nasi uczestnicy malowali koty i stworzyliśmy około 60 kotów. I one są w Wolinie rozwieszone wszędzie. W urzędzie w oknach, w bibliotece. I na drzewach, żywopłotach i na płotach - wymienia pani Małgorzata.



Kiedy koty "rozeszły się" po mieście, odbył się konkurs na to, kto sfotografuje wszystkie. Pomysł chwycił, a poszukiwanie kotów stało się miejscową atrakcją. I już wiadomo, że drewniane, kolorowe mruczki zostaną, aby zachęcać do spacerów po mieście także turystów.