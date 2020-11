Zażądał haraczu, może posiedzieć

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Domagał się od znajomego haraczu w wysokości... 20 złotych tygodniowo - teraz może jednak dostać tylko wyrok - nawet do 15 lat więzienia. Jest akt oskarżenia przeciwko przestępcy - recydywiście z Goleniowa.

Do zdarzenia doszło w lipcu. Dwaj mężczyźni spotkali się pod hotelem, w którym wynajmowali pokoje. W pewnym momencie podejrzany zaczął kopać kolegę w głowę. Zażądał by płacił mu 20 złotych tygodniowo. Gdy poturbowany mężczyzna wrócił do hotelu, napastnik ponownie zażądał 20 złotych. I zagroził mu pobiciem. Zresztą nie pierwszy raz. Już kilka dni wcześniej straszył, że go okaleczy. Poszkodowany powiadomił służby. Policjanci zatrzymali sprawcę. Trafił do aresztu tymczasowego. Przyznał się do winy. Okazało się, że mężczyzna niedawno wyszedł z więzienia, gdzie spędził rok za podobne przestępstwa.



Teraz 36-latkowi grozi od roku do 15 lat z kratami.