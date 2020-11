Netto Arena ze szpitalem, ale - bez operatora

Od wiosny trwały negocjacje pomiędzy firmą Arena Szczecin Operator zarządzającą Netto Arena w Szczecinie. Rozmowy nie doprowadziły do zawarcia porozumienia.

Negocjacje przerwano w związku z utworzeniem na terenie Netto Areny szpitala polowego.- Netto Arena stała się tzw. szpitalem tymczasowym. Została na pół roku oddana w ręce i w administrację wojewody. Jest to prawidłowe działanie, bo jesteśmy w stanie epidemii. A co będzie dalej? Kiedy obiekt wróci do swojej normalnej funkcji, czyli hali widowiskowo-sportowej - to nastąpi za pół roku - mówi zastępca prezydenta Szczecina, Michał Przepiera.Próbowaliśmy dowiedzieć się, dlaczego trwające od wiosny negocjacje pomiędzy Miastem a firmą Arena Szczecin Operator zakończyły się fiaskiem.Norbert Rokita, szef spółki zarządzającej dotychczas Areną mówi że były to trudne negocjacje, a przejęcie Areny na szpital je przerwało.- Negocjacje nie zakończyły się fiaskiem; umowa została przedłużona do końca października na mocy aneksu, ale pod koniec października były informacje i listy intencyjne dotyczące przejęcia przez Urząd Wojewódzki i tak naprawdę - z automatu - cały proces negocjacyjny musiał się zakończyć - powiedział Rokita.Po tym, jak Neto Arena została przejęta przez rząd i utworzony został w niej szpital, przez najbliższe pół roku koszty utrzymania obiektu ponosi Urząd Wojewódzki.Jak się udało ustalić - jest to 457 tys. zł plus "rachunki bieżące".