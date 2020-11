Punkty dla spragnionych spacerowiczów w Kołobrzegu. Pomyśleli też o psach

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

„Kołobrzeska kranówka" - pod takim hasłem w mieście nad Bałtykiem instalowane są stanowiska z wodą pitną. Chodzi nie tylko o punkty, w których wody będą mogli napić się spragnieni spacerowicze, ale także pierwsze w Kołobrzegu publiczne poidełka dla psów.

Trwa montaż pierwszych dwóch - w parku Teatralnym, a także w centrum osiedla Ogrody.



Prezes kołobrzeskich wodociągów Paweł Hryciów mówi, że lada dzień ruszy testowanie nowej infrastruktury.



- Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało i czy to się przyjmie w mieście, czy one się sprawdzą, jaki będzie odbiór społeczny i ewentualnie potem będziemy rozmawiali o kolejnych - powiedział Hryciów.



Jeśli poidła będą chętnie wykorzystywane przez czworonogi i okażą się odporne na wandali, miasto ma plan na montaż kolejnych dwóch: w centrum, a także w dzielnicy zachodniej.



Koszt jednego zestawu to 7 tysięcy złotych.