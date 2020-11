Granitową od soboty. O ile wykonawca pozwoli

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. UM Szczecin

O ile wykonawca prac i pogoda pozwoli to już w sobotę będzie można swobodnie przejeżdżać w obu kierunkach ulicą Granitową między Podjuchami, a rondem w Zdrojach.

Pierwotnego terminu, czyli połowy września, nie udało się dotrzymać. Głównym powodem opóźnień były źle udokumentowane elementy uzbrojenia podziemnego na odcinku Granitowej między Krygiera a Złotą.



- Te wszystkie nieprzewidziane wcześniej roboty już zakończono - powiedział rzecznik miasta do spraw inwestycji Piotr Zieliński. - Myślę, że sytuacja jest tu jasna i klarowna. Organizacja ruchu jest zatwierdzona. Wszystkie prace, które faktycznie powodowały utrudnienia, dobiegają końca. Od soboty, od godzin porannych, ruch zamkniętym odcinkiem ulicy Granitowej zostanie przywrócony.



- Ale otwarcie Granitowej to nie koniec sobotnich zmian - dodaje odpowiedzialny w mieście za organizację ruchu Marcin Charęza. - Pierwsza nowość to trzy wlotowe mini rondo usytuowane na dzisiejszej ulicy Krygiera, zaraz za zjazdem z obiektu mostowego.



