Zabytkowe pianino w Szczecinku. Dzięki aukcji w internecie

Skoro mamy "Black Friday" - a najczęściej kupujemy przez internet - to teraz przenosimy się do muzeum w Szczecinku. Zakupiło właśnie unikatowe pianino. Przez internet - na OLX.

Muzeum Regionalne w Szczecinku nabyło pianino, które stworzono ponad 100 lat temu - własnie w Szczecinku - a dokładnie w przedwojennym Neustettin. To rzadki instrument z pracowni Gustawa Wellmana.Pianino - przez ponad pół wieku - stało w jednym z mieszkań w Szczecinie. A wcześniej grało w Filharmonii w Szczecinie. Ktoś jednak niedawno wystawił instrument na sprzedaż.Jak piszą muzealnicy - to było prawdziwe, logistyczne wyzwanie, by przewieźć je ze Szczecina. I cieszą się, że po ponad 100. latach: wróciło "do domu".Muzeum nie informuje o cenie zakupów.