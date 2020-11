Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

To mężczyzna, którego zatrzymali policjanci z Goleniowa. Przekroczył prędkość, ale - nie tylko.

23-latek na widok policyjnych sygnałów dodał gazu - podczas ucieczki zmuszał innych kierowców do zjażdżania na pobocze czy gwałtownego hamowania.



Kiedy udało się go zatrzymać okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym - ma "do odsiadki" karę więzienia.



Wcześniej stracił również prawo jazdy, ponadto był pod wpływem narkotyków. Grozi mu pięć lat więzienia.