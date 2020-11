Inwestycja w Świnoujściu. Potrzebny operator

Budowa Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego jest realizowana w ramach rządowego programu "Rozwoju Portów Morskich do 2030 roku". Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. rozpoczął postępowanie, które ma wyłonić operatora Głebokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu.

- To planowana inwestycja, która ma powstać na wschód od gazoportu - mówi pełnomocnik Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście do spraw terminala kontenerowego Marek Prażmak. - Szukamy firmy, która będzie w stanie doprowadzić do zalądowienia obszaru Zatoki Pomorskiej potrzebnego do zbudowania tego terminalu, wyposażyć terminal w całą niezbędną infrastrukturę. Szukamy firmy, która potem po wykonaniu tych prac przygotowawczych, zostanie dzierżawcą tego terenu i operatorem tego terminalu przez 30 lat, ponieważ 30 lat to maksymalny termin, na jaki zgodnie z prawem, Zarząd Portów może wydzierżawić ten teren.



Zainteresowani mogą pobierać dokumenty do 28 stycznia. Operatora mamy poznać w pierwszym kwartale przyszłego roku.



- To postępowanie, które uruchomiliśmy, przewiduje termin składania ofert w postępowaniu do 28 stycznia przyszłego roku. Później będziemy prowadzić ocenę tych ofert, która będzie trwała około trzech tygodni. Mniej więcej od połowy lutego możemy prowadzić negocjacje z wybranym podmiotem i z tym wybranym podmiotem Zarząd Portów podpisze przedwstępną umowę dzierżawy, ale musi też mieć wynegocjowaną ostateczną umowę dzierżawy - dodaje Prażmak.



Szacuje się, że w terminalu będzie można przeładować nawet 2 miliony kontenerów rocznie. Inwestycja da zatrudnienie od 600 do 1000 pracownikom.



Powstanie tam nabrzeże, przy którym będą mogły cumować największe kontenerowce, jakie mogą wejść na Bałtyk, czyli jednostki o długości 400 metrów. Ponadto: jedna mniejsza długości 200 metrów.



Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu ma być gotowy w 2024 roku. Budowa jest realizowana w ramach rządowego programu "Rozwoju Portów Morskich do 2030 roku".



Koszt inwestycji to 2,5 miliarda złotych. Do tego trzeba doliczyć doprowadzenie torów kolejowych i dróg oraz budowę falochronu, którego wartość szacuje się na kilkaset milionów złotych.