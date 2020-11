W schroniskach powstają izolatki dla bezdomnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Obowiązkowa obserwacja przed przyjęciem, zakaz wychodzenia z placówki i codzienne mierzenie temperatury - tak teraz wygląda życie osób bez dachu nad głową w Szczecinie.

Normalnie o tej porze roku około 170 potrzebujących mieszka w schronisku Feniks. Jednak z powodu obostrzeń, dziś jest tam zaledwie 70 osób. Właśnie powstają tam dwa kontenery - izolatki.



- Byłem w izolatce, dwa dni temu przyjechałem. Byłem na Kolskiej. To jest obowiązkowe. Pokój, maseczki, niewychodzenie na ulicę. Bezpośrednio samochód podjeżdża i przywozi tu, żeby nie było kontaktu z ludźmi - mówi bezdomny.



- Jak zawsze przygotowaliśmy się na zimę, więc wystawiliśmy dodatkowe łóżka, jednak stoją puste. Mamy wstrzymane bezpośrednie przyjmowanie osób bezdomnych do schroniska. Najpierw muszą przejść 10-dniowy okres obserwacji w tworzonych cały czas w mieście izolatoriach. Jedno z nich prowadzi w Szczecinie Caritas, drugie Stowarzyszenie Feniks. Mamy dwa kontenery, ale one dopiero są uruchamiane. Czekamy na zasilenie w energię i wtedy je wyposażymy w stolik, krzesła, łóżka. I tu osoby będą mogły przebywać całą dobę, oczekując na wyniki badań. W tamtym kontenerze tylko się prześpią i ewentualnie mogą nawet schronisko opuścić - mówi Arkadiusz Oryszewski, prezes Stowarzyszenia Feniks Szczecin.



Obecnie osoba bezdomna przed przyjęciem do schroniska przechodzi 10-dniową obserwację. Po jej odbyciu trafia bezpośrednio do jednej z docelowych placówek. W każdym schronisku jest dużo wolnych łóżek.



Aby wezwać pomoc dla osoby potrzebującej dzwońmy pod 112.