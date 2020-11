"Ostrożność wskazana, żeby nie skończyć jako bankrut"

Dziś Black Friday, czyli szał zakupów w obniżonych cenach.

- W tym roku handel przeniósł się niemal w całości do internetu, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność, aby Czarnego Piątku nie zakończyć jako bankrut - mówi sierżant sztabowy Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Nie należy otwierać linków, które wzbudzają wątpliwości, ponieważ mogą one zawierać szkodliwe oprogramowanie lub będą łączyły nas z fałszywymi adresami służącymi do wyłudzania pieniędzy lub kradzieży tożsamości. Zawsze należy dążyć do kontaktu osobistego i możliwości obejrzenia towaru. W żadnym wypadku nie wysyłać pieniędzy z góry.



Black Friday odbywa się co roku w czwarty piątek listopada.