Podwyżki dla strażaków w Wolinie [ZDJĘCIA]

Ochotnicy z Wolina będą zarabiać więcej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Ochotnicy z Wolina będą zarabiać więcej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Ochotnicy z Wolina będą zarabiać więcej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ochotnicy z Wolina będą zarabiać więcej. Decyzję o podwyżkach dla wszystkich ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy podjęli radni na piątkowej sesji.

- Z ogromnym poświęceniem i determinacją pomagają nam w tym trudnym czasie.Wożą zakupy do osób starszych i do seniorów; wspierali też opiekę społeczną - powiedziała Ewa Grzybowska, burmistrz Wolina.



Dotychczas ochotnicy otrzymywali 18 złotych ekwiwalentu za każdą godzinę uczestnictwa w działaniach ratowniczych.



Od nowego roku ta stawka wzrośnie do 24 złotych za godzinę pracy.