Twórcy projektu złożyli odwołanie ws. SBO

"Składamy odwołanie i apelujemy o przywrócenie projektu do głosowania" - piszą w oświadczeniu autorzy pomysłu "Kurs na północ", odrzuconego przez komisje Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Najpierw projekt zakwalifikowano, potem jednak zespołowi opiniującemu nie spodobało się to, że organizatorzy chcieli zatrudnić ankieterów do zbierania podpisów pod projektem.Odwołanie trafiło do urzędu. Liczy 29 stron. Jak czytamy w oświadczeniu:" - czytamy w tekście podpisanym przez m.in. Wojciecha Kłodzińskiego.Zastępca prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz tłumaczył, że oferowanie wynagrodzenia za zbieranie głosów narusza zasady współżycia społecznego. Jeszcze w piątek zbierze się zespół odwoławczy - w spr. projektu.