Granitowa przejezdna (między Podjuchami a Zdrojami)

Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Od sobotniego poranka jeździmy ponownie między Podjuchami a Rondem w Zdrojach - ulicą Granitową.

Otwarcie przejazdu to jednak nie wszystko - przy zjeździe od strony mostu nad Regalicą na ul. Floriana Krygiera powstało małe rondo rozprowadzające ruch. Trzeba będzie bardzo uważnie patrzeć na oznakowania, aby się nie zgubić.



Dlaczego zbudowano tam rondo?



- Będzie nas kierować np. od strony Krygiera do Zdrojów, albo w kierunku autostrady - tłumaczy, odpowiedzialny za organizację ruchu w mieście, Marcin Charęza z magistratu.



Częściowo trzeba będzie jeździć po zupełnie nowej ulicy. To jednak nie koniec prac.



- Przede wszystkim: budowa dużego skrzyżowania z "wyspą centralną". Choć część infrastruktury jest tam już gotowa i część ruchu będzie puszczona. I jeszcze budowa zupełnie nowego mostu nad Regalicą - informuje rzecznik miasta ds. inwestycji, Piotr Zieliński.



Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to cała inwestycja będzie gotowa wiosną 2021.